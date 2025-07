Blumen gegossen: Streit unter Nachbarn eskaliert

In einem Mehrfamilienhaus im Kötzer Weg in Günzburg ist es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einer Streitigkeit unter Nachbarn gekommen. Hintergrund war laut Polizei, dass eine Frau ihre Pflanzen gegossen hatte. Dadurch tropfte verschmutztes Wasser auf die Terrasse des darunter wohnenden Nachbarn. Im Anschluss suchte der Eigentümer der Terrasse das Gespräch mit der Hobbygärtnerin. Diese wurde im Laufe des Gesprächs handgreiflich und kratzte den Mann. Dieser erlitt leichte Kratzer im Bereich des Oberkörpers und der Arme. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eröffnet. (AZ)

