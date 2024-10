Sauerkraut- und Herbstregatta bei der SGS

Mitte September ist es Zeit für die Herbst- und Sauerkrautregatta bei der Skipper-Gilde-Schwaben. So fanden sich zur Herbstregatta der Kajütboote 7 und zur Sauerkrautregatta 15 Jollen auf dem Mooswaldsee ein. Bei bestem Segelwetter gingen zuerts die Kajütboote an den Start. In insgesamt drei Wettfahrten setzte sich die Crew um Kay Averhoff vom Feld ab und siegte souverän vor Ferdinand Markt und Wolfgang Reiter. Besonders erwähnenswert ist, dass fünf der sieben gestarteten Boote mit ihren Kindern unterwegs waren und so zeigten, dass Segeln ein Familiensport ist.

Eine Woche später fanden sich Segler aus Breitenthal und Wangen im Allgäu ein, um gegeneinander zu segeln. Am Samstag war der Wind zwar vielversprechend, dafür zogen einige Schauer übers Donaumoos. Wettfahrtleiter Stephan Hafner mit Sportwart Jörg Hahn konnten vier Wettfahrten für die drei Wertungsklassen durchführen. Am Sonntag verbarg sich der See im dichten Herbstnebel. So musste der Start um eine Stunde verschoben werden. Danach konnte der Kurs gelegt werden und der 1. von 2 Starts erfolgte bei einem leichten Wind. Nach sechs gesegelten Wettfahrten beendete die Wettfahrtleitung die Serie.

Erfreulich war das Starterfeld der Jüngsten im Opti. Mit sieben Booten war dies die stärkste Gruppe. Eine Seglerin und vier Segler der SGS traten gegen die Geschwister Rampp vom SCB an. Sina Rampp behauptete den ersten Platz gegen einen starken Emil Dirr von der SGS. Ein paarmal war es denkbar knapp zwischen den Beiden. Hinter den Beiden konnte sich Piet Rampp platzieren. Genauso wie die Tochter machte es Achim Rampp im Feld der Einhandsegler. Auf seinem Seggerling segelte er allen anderen davon und verwies Stefan Theer mit dem ILCA 7 von der SGS auf den 2. Platz vor Nicole Rampp . In der 3. Starterklasse traten die beiden Korsare von den Allgäuer Pfützenrutschern aus Wangen gegeneinander an. Hier gab es ein Familienduell zwischen Martin Kresser und seinem Sohn Patrick, das Patrick gemeinsam mit Jörg Kresser für sich entscheiden konnte. (AZ)