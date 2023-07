Günzburg

Brigitte Reidingers Rezept hat es in die "Gaumengaudi" geschafft

Plus Das neue Rezeptheft unserer Zeitung hat auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Brigitte Reidingers Kreation ist mit dabei.

Von Bernhard Weizenegger

Die Gurkenpflanze in Brigitte Reidingers Gewächshaus hat schon eine stattliche Größe erreicht. An den Stellen der Blüten werden in wenigen Wochen schmackhafte Gurken reifen. Die Tomatenpflanzen haben bereits Früchte angesetzt. Die roten Tomaten werden nach der Ernte im Kochtopf landen oder roh verarbeitet. Die Günzburgerin kocht mit Leidenschaft und immer schon mit Gemüse und Kräutern aus dem eigenen Garten.

Brigitte Reidingers Kreation der gefüllten Hähnchenbrust mit Bärlauchfüllung kann außerhalb des Frühlings abgewandelt werden. Foto: Brigitte Reidinger

Ihre Eltern kamen aus Böhmen, daher war das von der Kindheit geprägt. In Kleinkötz wuchs sie in der Siedlung an der Munasenke auf. "Da hatte jedes Haus einen Garten, um eigenes Gemüse anzubauen", erinnert sich Brigitte Reidinger. Als sie im Frühjahr den Aufruf in unserer Zeitung las, Rezepte für das neue Heft "Gaumengaudi" einzuschicken, war gerade Bärlauch-Zeit. Also entschied sie sich für eine ihrer hochgeschätzten Kreationen: Hähnchenbrust mit Bärlauchfüllung (im Heft auf Seite 46).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

