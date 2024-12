Bürgerstiftung spendet der Stadt Günzburg 20.000 Euro

Das Hochwasser Anfang Juni hat Günzburg schwer getroffen. Deswegen sei der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg schnell klar gewesen, die Stadt und ihre Bewohner finanziell zu unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Heinrich Lindenmayr, überreichte Gerhard Jauernig nun einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Die Freude über diesen hohen Betrag ist bei Günzburgs Oberbürgermeister groß: „Die Bürgerstiftung setzt sich seit 18 Jahren in außerordentlich hohem Maß für die Menschen im Landkreis Günzburg ein. Die starke Verbundenheit drückt sich auch in der großzügigen Spende aus, für die ich mich im Namen aller bedanke.“ Das Juni-Hochwasser im Landkreis Günzburg habe niemanden im Vorstand der Bürgerstiftung unberührt gelassen, so Lindenmayr: „Die Bürgerstiftung ist für die Menschen im Landkreis Günzburg da und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die Betroffenen schnellstmöglich in einen sorgenfreien Alltag übergehen können.“ Insgesamt 160.000 Euro wurden deshalb an die Geschädigten gespendet, 20.000 Euro davon gingen nach Günzburg.

Bürgerstiftung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis