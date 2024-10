Carsharing in Günzburg geht mit neuem Anbieter weiter

Ein Fahrzeug steht in der Regel 23 Stunden am Tag ungenutzt herum und nimmt wertvolle Fläche in Anspruch. Dazu beträgt rund die Hälfte aller Fahrten weniger als fünf Kilometer, und die Unterhaltskosten für das eigene Fahrzeug steigen ständig. Mit Carsharing hat die Stadt Günzburg vor vier Jahren eine alternative Mobilität geschaffen und leistet damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Seit dem 1. Oktober gibt es in der Großen Kreisstadt Günzburg einen neuen Anbieter – das Ulmer Unternehmen conficars.

Der Anbieterwechsel nach dem Ende der Vertragslaufzeit mit den Stadtwerken Augsburg wurde dazu genutzt, das Fahrzeug vom Marktplatz wieder zurück an den ursprünglichen Standort zu stellen. Zwei Fahrzeuge – ein Skoda Citigo elektro und ein Skoda Fabia Combi – stehen nun auf dem Degele-Parkplatz (An der Kapuzinermauer 1) für die Carsharing-Kunden bereit. Ein Vorteil der Firma conficars ist die räumliche Nähe zu Günzburg, betont Günzburgs Klimaschutzmanagerin Daniela Fischer.

Günzburger Carsharing-Anbieter ist auch in Ulm und Neu-Ulm aktiv

Joachim Vogt, Geschäftsführer von conficars, sagt über den neuen Standort in Günzburg: „Die knapp über 30 Kunden sind eine gute Ausgangsbasis. Wir freuen uns, unser Angebot über Ulm/Neu-Ulm nun auch nach Günzburg ausdehnen zu können und freuen uns auf viele neue Nutzer. Wer mit conficars fährt, verbindet individuelle Mobilität mit einem Bekenntnis zur Umwelt.“

Daniela Fischer zählt zudem einige der Vorteile von Carsharing in Günzburg auf: Die conficars sind rund um die Uhr buchbar, die Kosten für Wartung, Reparatur, Steuer, Versicherung, Treibstoff und Pflege trägt conficars. „Da ein Carsharing-Fahrzeug bis zu 20 private Autos ersetzen kann, wird der Flächenbedarf für Pkw reduziert und ein echter Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet. Für die Umsetzung der Mobilitätswende in Günzburg und die Erreichung der Umweltziele ist Carsharing ein wichtiger Baustein. Ich hoffe, dass das Angebot gut angenommen wird, damit wir das System schrittweise ausbauen können, um ein flächendeckendes Angebot zu erreichen“, blickt Günzburgs Klimaschutzmanagerin positiv in die Zukunft.

Das müssen Nutzer des Angebots in Günzburg wissen

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagt: „Als Stadt stellen wir gerne das Carsharing zur Verfügung. Über den Erfolg entscheiden allein die Günzburger, indem sie das Angebot annehmen oder nicht.“ Durch den Anbieterwechsel ändert sich für bestehende Kunden übrigens nichts. Neukunden können sich ganz einfach auf der Homepage von conficars registrieren oder im Rathaus in Günzburg die Unterlagen abholen. Für Fragen steht conficars unter info@conficars.de oder montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter 0731/94645-0 oder die Klimaschutzmanagerin der Stadt Günzburg unter 08221/903-189 oder klima@rathaus.guenzburg.de zur Verfügung. (AZ)