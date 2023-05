Das Gefühl von Heimat gibt es für Zamira Ergasheva an zwei Orten

Serie "Näherkommen" (Teil 1): Zamira Ergasheva wollte schon als Kind im Ausland leben. Nach Günzburg kam sie, weil ihr Mann hier eine gute Arbeit gefunden hat.

Die Serie "Näherkommen" stellt Frauen und Männer in kurzen Porträts aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Zamira Ergasheva kam aus Usbekistan nach Günzburg, weil ihr Mann hier eine gute Arbeit gefunden hat. Foto: Bernhard Weizenegger





Zamira Ergasheva (30 Jahre, aus Usbekistan, jetzt Günzburg): „Schon als Kind wünschte ich mir, im Ausland zu leben, eine neue Sprache zu lernen und dort zu arbeiten“, erinnert sich Zamira Ergasheva. In Usbekistan erlebte sie eine gute und glückliche Kindheit. Nach der Schule studierte sie an der Staatlichen Technischen Universität von Taschkent Land- und Wasserwirtschaft. Dort lernte sie auch ihren Mann kennen, 2017 heirateten sie. Weil er in Deutschland eine gute Arbeit fand, zog die Umweltingenieurin 2018 ebenfalls nach Günzburg. Wenn sie das C1-Sprachniveau hat, will sie im ökologischen Bereich arbeiten, um sich da fachlich weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit ihrer heute vierjährigen Tochter lernt die 30-Jährige Deutsch. Ihrer Tochter bringt sie die Heimatsprache bei. Sie schließt nicht aus, in einigen Jahren vielleicht zurückzukehren. Denn Heimat fühlt sie an zwei Orten: In Günzburg bei ihrer Familie und in Usbekistan, wo sie ihre Kindheit verbrachte.