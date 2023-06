Das Klima hier im Winter war für Anna Sierra ein Schock

Serie "Näherkommen" (Teil 5): Das tropische Klima und ihre Familie in Venezuela fehlen der 29-jährigen Anna Sierra. Europa bietet ihr eine bessere Zukunft.

Die Serie "Näherkommen" stellt Frauen und Männer in kurzen Porträts aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Anna Sierra (29 Jahre, aus Venezuela, San Cristóbal, jetzt Günzburg): „Der erste kalte Winter meines Lebens hier in Deutschland war schwierig“, erinnert sich Anna Sierra. Im Juli 2021 kam sie mit ihrem Mann nach Deutschland. „Wir wollen in Europa bleiben“, sagt die 29-Jährige. Sie studierte nach einer pharmazeutischen Ausbildung in ihrer Heimat im Fernstudium Ernährungswissenschaft an einer spanischen Universität. Ihr Mann ist Assistenzarzt und arbeitet in der Kardiologie im Krankenhaus.

Er wollte in Bayern arbeiten und möchte hier seine Ausbildung zum Facharzt abschließen. Anna Sierras nächstes Ziel ist ein Master-Abschluss ihrer Studienrichtung. Wohin ihre gemeinsame Reise noch gehen wird, ist ungewiss. Doch mit guten Ausbildungen sind die Perspektiven in Europa gut. Weniger gut bekommt ihr immer noch das launische Wetter in Günzburg. „In Venezuela haben wir tropisches Klima. Ich vermisse jeden Tag die Sonne und Wärme – und natürlich meine Familie.“