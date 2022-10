Günzburg

vor 53 Min.

Denkmalpreis für die Sanierung von Günzburgs ältestem Haus

Plus Die Familie Andrusch hat den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Bronze bekommen. Das älteste Haus von Günzburg schmückt den Marktplatz. Bis dahin war es ein langer Weg.

Von Bernhard Weizenegger

Das weiße Haus mit roten Fensterläden ist eines der am häufigsten fotografierten Gebäude in Günzburg. Frisch saniert ist das älteste Haus der Stadt am oberen Marktplatz so etwas wie die Visitenkarte der Innenstadt mit Fußgängerzone und Freiluftgastronomie. Wer länger schon in Günzburg wohnt, weiß, dass alte Gebäude auch so aussehen können und die Eigentümer viel Geld und Geduld für eine Denkmalschutz-gerechte Renovierung aufbringen müssen. Dafür wurden Angela und Ulrich Andrusch nun mit dem Bayerischen Denkmalpflegepreis 2022 in Bronze ausgezeichnet.

