Der FC Günzburg möchte die Nummer eins im Landkreis werden

Spielertrainer Christoph Bronnhuber gibt beim FC Günzburg die Taktik vor und möchte sein Team spielerisch weiterentwickeln. Der Spaß darf in der Mannschaft aber nicht fehlen.

Plus Neben dem großen Ziel Klassenerhalt möchte sich der Verein tabellarisch steigern und spielerisch weiterentwickeln. Um auch die Aufmerksamkeit des Vereins zu steigern, hat die Mannschaft die Initiative ergriffen.

Von Piet Bosse

In der vergangenen Saison war der FC Günzburg die im Landkreis bestplatzierte Mannschaft in der Bezirksliga, geht es nach Spielertrainer Christoph Bronnhuber, bleibt das auch so. „Wenn es schnell ins Mittelfeld geht und wir eine sorgenfreie Runde spielen können, nehmen wir das gerne mit, aber das oberste Ziel ist es immer, drin zu bleiben.“ Intern habe man jedoch ausgegeben, sich um einen Platz im Vergleich zum vergangenen Jahr zu verbessern.

