Der Traum von Yery Balbuena de la Rosa ist ein eigenes Restaurant

Serie "Näherkommen" (Teil 8): Aus einer Urlaubsbegegnung wurde die große Liebe: Yery Balbuena de la Rosa kam aus der Dominikanischen Republik nach Rettenbach.

Die Serie "Näherkommen" stellt in kurzen Porträts Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Yery Balbuena de la Rosa (30 Jahre, Dominikanische Republik, Samaná, jetzt Rettenbach). Merengue, Samba und Matcha hat Yery Balbuena de la Rosa im Blut. Der professionelle Tanzlehrer hat seine Frau Kathrin während ihres Urlaubs in der Dominikanischen Republik kennengelernt. „Es hat bei uns sofort gefunkt“, erinnert er sich. Ein Jahr später zeigte er seiner deutschen Freundin einen Monat lang die Insel. Intensiver kann man das Land kaum entdecken. Bis es endlich so weit war, dass sie sich wiedersahen, wurde jeden Tag telefoniert, dank neuer Technik live mit Bild.

Im Mai 2021 wanderte Yery aus und kam nach Rettenbach. Monate später gaben sich die beiden dann in der Karibik das Ja-Wort. Im Jahr darauf kam ihr Sohn zur Welt. Damit er hier als Tanzlehrer arbeiten kann, muss er noch besser Deutsch sprechen lernen. Ein weiteres Talent will er zum Beruf machen: „Ich bin ein super Koch“, sagt er. Darum strebt er eine Ausbildung an und hat ein Ziel: „Mein Traum ist ein eigenes Restaurant.“

