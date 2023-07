Der zweite Kinder- und Familientag in Günzburg verspricht Spaß

Am Samstag, 15. Juli, lockt die Günzburger Innenstadt ab Nachmittag mit einem bunten Programm. Einkaufen geht bis 20 Uhr, es gibt Shows und viele Gewinne.

Die Premiere im vergangenen Jahr wurde so gut angenommen, dass sich die Stadtverwaltung und die City-Initiative Günzburg zu einer Neuauflage des Kinder- und Familientags am 15. Juli entschlossen. Die Besucher freuten sich, dass es eine Veranstaltung mit freiem Eintritt ist. Gerade in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage werden für Jugendliche und Familien kostenfreie Freizeitangebote immer interessanter. Die Veranstaltung verspricht zu einer Mischung aus Spiel, Spaß, Unterhaltung und Mitmachaktionen zu werden.

"Ich freue mich, dass wir den Familien in unserer Stadt einen Tag voller Freude, Spaß und Unterhaltung bieten können", sagt Stefan Fross, Vorstandsvorsitzender der City Initiative Günzburg. Das Besondere an diesem Tag ist, dass zu den verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte bis 20 Uhr auch ein noch breiter aufgestelltes Rahmenprogramm an verschiedenen Orten der Innenstadt angeboten wird. "Als Kinder- und Familienregion wollen wir, dass die Familien gemeinsam neue Dinge ausprobieren können", sagt City-Managerin Nicola Gamm. So ist bei den zahlreichen Aktionen und Workshops sicher für jeden etwas Neues dabei.

Flyer liegen in den Geschäften aus

Die vierseitigen Flyer liegen bereits in den teilnehmenden Geschäften aus. Der zweite Kinder- und Familientag beginnt dann offiziell um 15 Uhr mit dem Hauptprogramm. Zwischen Marktplatz und Lannionwiese finden die Programmpunkte zeitversetzt statt. Auch in den teilnehmenden Geschäften wird es an diesem Nachmittag zusätzliche Aktionen für Kunden geben.

Mit Unterstützung von Legoland Deutschland wird es wieder eine Stadt-Rallye geben. Für die Teilnahme gibt es keine Altersbegrenzungen. In der Innenstadt und an den Veranstaltungsflächen müssen Fragen beantwortet werden. Die richtigen Buchstaben ergeben am Ende ein Lösungswort. Der Freizeitpark Legoland hat tolle Preise zur Verfügung gestellt, die um 19 Uhr am Marktplatz verlost werden. Die Familien müssen anwesend sein. Gewinnen kann nur, der auch da ist. Fast 400 Familien haben im Vorjahr an der Verlosung teilgenommen.

Rahmenprogramm mit Workshops und Live-Musik

In diesem Jahr gibt es noch mehr Mischung im Rahmenprogramm. Neu ist das Jugendsommerfest mit You & GZ, der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises und dem Kreisjugendring in der Jahnhalle. Hip Hop- und Jump rope-Workshops und eine MTB Trial Show locken die Jugend. Der VfL Günzburg veranstaltet zudem von 15 bis 18 Uhr einen Flohmarkt für Bekleidung und Sportgeräte.

Neben örtlichen Vereinen sind auch Schulen am Kinder- und Familientag dabei: Maria-Theresia-Mittelschule, Dossenberger-Gymnasium, Montessori-Schule, die Dominikus-Zimmermann-Realschule und die Städtische Musikschule. Live-Musik gibt es auch auf der Bühne im Hofgarten und am Marktplatz sowie eine „Open Stage“ in der Jahnhalle, organisiert vom Jugendsommerfest.