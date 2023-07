Deutschland ist für Marina Grec ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Serie „Näherkommen“ (Teil 9): Marina Grec will in Deutschland als Apothekerin arbeiten. Sie spricht eine Sprache, die nur wenige Menschen auf der Welt verstehen.

Die Serie „Näherkommen“ stellt in kurzen Porträts Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung vor, die in der Volkshochschule die deutsche Sprache lernen oder dort als Lehrer tätig sind. Menschen aus 30 Nationen geben Einblicke in ihr Leben und die Gründe, warum sie in die Region gekommen sind. Ihre Porträts sind in einer Ausstellung in der Vhs Günzburg während der üblichen Öffnungszeiten noch bis 19. Juli zu sehen. Die Produktionskosten wurden von der Bürgerstiftung übernommen.

Marina Grec (24 Jahre, Moldawien, Tiraspol, jetzt Deisenhausen). Die gelernte Apothekerin kam im Mai 2021 nach Deutschland. Sie gehört zu weltweit nur etwa 150.000 Menschen, die Gagausisch sprechen können. Obwohl der balkan-türkische Dialekt so wenig verbreitet ist, lernte sie hier im Landkreis jemanden kennen, mit dem sie sich außer mit ihrem Mann unterhalten kann.

„Deutschland ist für mich ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, schwärmt sie. Nach dem Sprachkurs in der Volkshochschule möchte sie noch einmal die Ausbildung zur Apothekerin machen, weil ihre Ausbildung zur Apothekerin in Deutschland nicht anerkannt wird. Zweimal im Jahr versucht sie, ihre Familie in der Tiraspol zu besuchen. Umgekehrt ist es finanziell nicht möglich. „Die Menschen verdienen wenig Geld, und das Leben ist wegen der vielen geflüchteten Menschen aus der Ukraine sehr teuer geworden.“

