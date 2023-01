Die Antonius-Apotheke in Günzburg ist Geschichte

Plus Zum Jahreswechsel hat erneut eine Apotheke in Günzburg geschlossen. Welche Auswirkungen die Entscheidung für Personal und Kunden hat.

Es ist ein weiterer Verlust für das Geschäftsleben der Günzburger Innenstadt. Kurz vor Jahresende 2022 schloss die Antonius-Apotheke ihre Türen für ihre Kundinnen und Kunden, das offizielle Ende folgte an Silvester. Wie viele Bereiche des Einzelhandels hatten auch die Günzburger Apotheken mit den Folgen der krisenreichen Jahre zu kämpfen.