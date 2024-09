Die Günzburger Familienkarte wird neu aufgelegt

Die zehnte Neuauflage der beliebten Familienkarte der Stadt Günzburg ist in Vorbereitung. Wer die Familienkarte der Stadt Günzburg besitzt, kann richtig sparen: kostenlose Getränke, vergünstigte Eintritte und viele Sonderpreise können Familien damit erhalten. Damit die Familienkarte noch interessanter wird, sucht die Stadt Günzburg weitere Unternehmen als Partner.

Alle Familien und Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Günzburg haben, kommen in den Genuss der Familienkarte. Die Familienkarte erhalten die Empfänger bei Vorlage des Ausweises kostenlos im Bürger Service-Center im Rathaus. Der Antrag steht auch auf der Internetseite zum Herunterladen bereit. Beim Vorzeigen der Familienkarte bei den teilnehmenden Partnern erhalten die Familien zahlreiche Vorteile beim Einkauf oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Alle zwei Jahre wird die Karte neu aufgelegt und per Post an die Besitzer verschickt. Nach Angaben der Stadtverwaltung erreichte die Familienkarte im vergangenen Jahr mehr als 1000 Familien in Günzburg.

Auf einem Flyer, der alle zwei Jahre aktualisiert wird, werden alle Aktionspartner und ihre jeweiligen Aktionen aufgelistet. Auch auf der Internetseite der Stadt Günzburg werden alle Aktionspartner mit ihrem Angebot aufgeführt. Alle Informationen zur Familienkarte sind auf der Internetseite der Stadt zu finden. (AZ)