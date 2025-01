Die Kunden lieben den Stollen für den guten Zweck

1050 handgemachte Aprikosenstollen zugunsten der Kartei der Not gingen von Anfang November bis Heiligabend über die Theke der Bäckerei Hurler in Leinheim. Schon seit einigen Jahren hat es Tradition, dass Bäckermeister Jörg Hurler und sein Team den leckeren Stollen in der Weihnachtszeit verkaufen und einen Teil der Einnahmen an das Leserhilfswerk unserer Zeitung spenden. Wie in den Jahren zuvor gingen wieder 1,50 Euro pro verkauftem Stollen an die Kartei der Not, die unverschuldet in Not geratenen Menschen hilft, etwa nach der Hochwasserkatastrophe oder bei persönlichen Schicksalen. Die Einnahmen durch die Aktion stockte die Bäckerei nun zu einer Spendensumme von 1600 Euro auf. Auch im kommenden Jahr soll es die Stollen-Aktion wieder geben, wie Hurler bei der Übergabe in der Redaktion der Günzburger Zeitung verkündete. (AZ)

Sophia Huber