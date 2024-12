Nach der kleinen Ferienpause im August ist es jetzt wieder so weit: Am kommenden Dienstag, 3. September, um 10 Uhr erklingen in der Günzburger Frauenkirche im Rahmen der Kirchenkonzertreihe „Eine kleine Kirchenmusik“ wieder Darbietungen. Barbara Halder, Sopran, wird begleitet von Siegfried Ranz an der Orgel Arien vortragen. Der Eintritt ist frei. (AZ)

