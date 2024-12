Dieb stiehlt E-Scooter einer Elfjährigen und flüchtet damit

Eine Elfjährige hat im Beisein ihrer Mutter bei der Polizei berichtet, dass am Montag, 9. Dezember, ihr E-Scooter gestohlen wurde. Das Mädchen hatte diesen an ihrer Schule, dem Dossenberger-Gymnasium, in den Fahrradunterstand gestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, wie der Täter mit dem entwendeten E-Scooter davonfuhr. Sie konnte von dem Täter noch ein Bild machen, so die Polizei. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

