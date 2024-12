Diebe räumen Kasse eines Verbrauchermarktes aus

Ein Diebesduo hat am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofsstraße in Günzburg zugeschlagen. Während ein Täter das verantwortliche Personal ablenkte, räumte der Zweite die Kasse des Verbrauchermarktes aus. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten. Der entstandene Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Die Polizei Günzburg ermittelt nun zu den bislang unbekannten Tätern und bittet Zeugen, sich unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)

