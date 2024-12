Ein Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch, zwischen 12.30 und 14 Uhr, mehrere Spinde in einem Fitnessstudio in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg aufgebrochen und leer geräumt. Laut Polizei können aktuell noch keine Angaben zum Sach- und Beuteschaden gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Günzburg zu wenden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

