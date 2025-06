Diese Parkmöglichkeiten gibt es während des Guntiafestes

Bald ist es wieder so weit: Am kommenden Wochenende, 28. und 29. Juni, verwandelt sich Günzburgs Innenstadt beim Guntiafest in eine Partyzone und riesige Tanzfläche für Jung und Alt. Zwei Tage lang wird dann in den Altstadtgässchen und auf den historischen Plätzen der Innenstadt bei einzigartiger Atmosphäre gefeiert. Für den reibungslosen Ablauf des Festes sind einige Verkehrsbeschränkungen notwendig, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Der gesamte Altstadtbereich ist für Fahrzeuge aller Art von Samstag, 28. Juni, 7 Uhr, bis Montag, 30. Juni, 10 Uhr, gesperrt. Ab Samstag, 6 Uhr, gilt im Festbereich ein generelles Parkverbot. Für Anwohner und Zulieferer ist der Verkehr zu folgenden Zeiten gestattet: Samstag, 6 bis 14 Uhr, Sonntag, 6 bis 9 Uhr und Montag, ab 0.00 Uhr. Auch die Zufahrt über den Kuhberg ist nur in dieser Zeit möglich. Für Anwohner steht in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, der Parkplatz an der Kapuzinermauer kostenlos zur Verfügung.

Günzburg feiert beim Guntiafest: Diese Verkehrsbeschränkungen gelten am Wochenende

Das gesamte Festgelände ist aufgrund sicherheitsrechtlicher Vorgaben während der Veranstaltungszeiten (Samstag 16 bis 3 Uhr und Sonntag 11 bis 23 Uhr) mit Zufahrtssperren gesichert. Lediglich für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst ergeben sich bei Bedarf schnelle Zufahrtsmöglichkeiten. Die Stadtverwaltung bittet alle Anwohner und Geschäftsbetreiber um Verständnis für die Maßnahmen.

Der Wilhelm-Lorenz-Weg ist im Rahmen des Guntiafestes an beiden Tagen voll gesperrt. Außerdem ist die Kreuzung Augsburger Straße/Sedanstraße aufgrund von Bauarbeiten der Stadtwerke bekanntlich voll gesperrt. Deswegen bittet die Stadtverwaltung darum, den Veranstaltungsbereich bereits ab der Ecke Bahnhofstraße/Dillinger Straße mit dem Fahrzeug zu meiden.

Hier kann man beim Guntiafest in Günzburg parken

An der Jahnstraße werden drei Taxiplätze sowie zusätzliche Behindertenparkplätze eingerichtet. Die Stadtverwaltung empfiehlt Besuchern, die Parkplätze an den Randzonen der Innenstadt zu nutzen und den restlichen kurzen Weg zur Altstadt zu Fuß zurückzulegen. An folgenden Orten sind laut Stadtverwaltung ausreichend Parkmöglichkeiten gegeben:

Parkplätze an der Kapuzinermauer 1 und 2

Parkplatz „Hechtweiher“, Am Weiher

Feustle-Parkplatz, Schlachthausstraße

Parkplatz Krankenhausstraße

Parkplatz Hannerstraße

Parkplatz am Stadtbach 9 (neben der Berufsschule)

Parkplätze Günzaue, Ichenhauser Straße

Behördenparkplatz Landratsamt Günzburg

Kundenparkplatz der Sparkasse Schwaben-Bodensee, An der Kapuzinermauer 2

Parkhaus Stadtberg

Kundenparkplatz der Fa. V-Markt, Augsburger Straße (Samstag ab 20 Uhr)

Kundenparkplatz der Fa. Rewe, Maria-Theresia-Straße (Samstag ab 20 Uhr) (AZ)