Dreister Diebstahl: Scheinwerfer ausgebaut und gestohlen

In Günzburg haben Unbekannte die Frontscheinwerfer eines Autos gestohlen. Der Schaden ist groß. Die Polizei sucht Zeugen.

Von einem dreisten Diebstahl berichtet die Polizei aus Günzburg: Ein 52-Jähriger hatte am Dienstagnachmittag seinen schwarzen Opel Insignia an der Max-Planck-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass jemand seine Frontscheinwerfer gestohlen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter die Stoßstange mit einem Schraubenzieher aufgebrochen haben, um an die Scheinwerfer zu kommen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden. (AZ)