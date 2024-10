Riegg+Spiess übernimmt für Aufgaben von Duracher Firma

Erwin Trinkwalder, Inhaber eines Duracher Heizungs- und Sanitärbetriebes, geht in den Ruhestand - doch sein Geschäft geht weiter. Seit dem 1. Oktober werden die Geschäfte der Allgäuer Firma von der Riegg + Spiess Haustechnik aus Günzburg betrieben. Das hat die Kemptener Präg-Gruppe, zu der das Günzburger Unternehmen und nun auch der Betrieb in Durach gehört, nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Alle Mitarbeitenden der Firma werden demnach von Riegg + Spiess übernommen, der bisherige Firmenstandort in Durach bleibt als Niederlassung von Riegg + Spiess bestehen und wird künftig von Trinkwalder-Mitarbeiter Josef Schönfeld geleitet.

Die zu Präg gehörende Riegg + Spiess Haustechnik GmbH & Co. KG verfügt zukünftig dann über 40 Mitarbeitende und ist auf Haustechnik im Bereich Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung spezialisiert. Seit 2023 gehört das Unternehmen zur Präg-Gruppe. „Wir freuen uns, dass Herr Trinkwalder auf uns zugekommen ist und dass wir sein Team und seine Kunden in der Präg-Gruppe willkommen heißen dürfen. Durch das Trinkwalder-Team und dessen Expertise können wir unser Angebot weiter ausbauen“, informiert Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg.

Die Präg-Gruppe ist ein Energie-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Kempten (Allgäu) und Verkaufsniederlassungen in Augsburg, Babenhausen, Leutkirch, Heidenau/Dresden, Leipzig und Weimar. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge allein im Geschäftsbereich Energie 60.000 Privat- und Gewerbekunden, betreibt ein Netz von 109 Tankstellen und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. (AZ)