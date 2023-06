E-Scooter wird am Günzburger Freibad gestohlen

Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Günzburg nach Zeugen.

Am Fahrradabstellplatz am Günzburger Waldbad versperrte am Montag um 14.30 Uhr eine Schülerin ihren E-Scooter mit einem Kabelschloss. Als das Mädchen um 19 Uhr, zum Fahrradabstellplatz zurückkam, stellte sie fest, dass ihr E-Scooter entwendet wurde. Das Kabelschloss, mit welchem sie das Fahrzeug gesichert hatte, lag aufgebrochen am Abstellplatz. Bei dem entwendeten E-Scooter handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Ninebot. Die Polizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)