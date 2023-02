Günzburg

06:30 Uhr

Ehemaliger Feuerwehr-Chef ist jetzt Hausmeister der Rebayhalle Günzburg

Plus Warum der ehemalige Stadtbrandrat von Günzburg Christian Eisele nach 43 Jahren den aktiven Feuerwehrdienst beendet hat und sich nun neuen Aufgaben widmet.

Von Bernhard Weizenegger

Christian Eisele kann wieder ruhig schlafen. Das war für den ehemaligen Feuerwehrkommandanten der Stadtwache in den vergangenen eineinhalb Jahren ein Luxusgut. Nach seiner überraschenden Abwahl am 22. September 2021 mit einer knappen Mehrheit von nur drei Stimmen war er noch als hauptamtlicher Gerätewart im neuen Feuerwehrhaus beschäftigt. Und weiterhin als aktiver Feuerwehrmann rund um die Uhr erreichbar. Nicht nur die ständige Verfügbarkeit war für ihn belastend. Interne Querelen haben in ihm den Entschluss reifen lassen, sich neuen Berufsaufgaben zu widmen – und in der Konsequenz den aktiven Dienst bei der Feuerwehr Günzburg vollständig zu beenden.

