Brauchtumsverein zeigt eine "zuckersüße" Ausstellung im Günzburger Kuhturm

Serviert in vergoldeten Dosen, Zutat für Tee oder Kaffee, aus Rüben oder Rohr: Dem Zucker widmet der Brauchtumsverein Günzburg am 26. Februar eine Ausstellung.

Das kleinste Kännchen ist gerade mal zwei Zentimeter groß. Einst lag es den Packungen des Kakao-Ersatzgetränks "Blanto" der ehemaligen Kaffeerösterei Strehle aus Günzburg bei. Die inzwischen abgerissene Firma ist Geschichte. Und die Sammlerstücke, die in der Ausstellung "zuckersüß" im Kuhturm am Marktsonntag, 26. Februar, zu sehen sind, werden viele Erinnerungen wecken. Brauchtumswartin Monika Stocker zeichnet mit ihrer Schau die Geschichte des Zuckers nach. Die erste Ausstellung nach drei Jahren Pause ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet und wie immer frei.

In der Ausstellung "zuckersüß" am Marktsonntag, 26. Februar, im Kuhturm ist auch diese vergoldete Silberdose ausgestellt. Foto: Bernhard Weizenegger

Die kleinen Portionspackungen aus Papier mit Werbeaufdruck kennen inzwischen alle. Aufreißen, reinschütten, wegwerfen. Früher gab es noch Zuckerdosen, Zuckerstreuer oder Zuckerhüte. Der kommt heute nur noch bei der Feuerzangenbowle vor, auch dieses Set ist ausgestellt. Zucker aus großen Brocken gehauen, kennen Afrika-Reisende, im Tee mit marokkanischer Minze. Früher wurde Zucker in Säcken aus Stoff transportiert. Einer dieser Säcke, der aus Amerika nach Günzburg kam, wurde in der Nachkriegszeit zu einer Tischdecke und wurde lange verwendet – kunstvoll bestickt hängt sie nun im Ausstellungsraum der zweiten Turmetage an der Wand.

Leihgaben von Familien und aus dem Heimatmuseum sind in Günzburg zu sehen

Die Geschichten hinter den ausgestellten Gegenständen machen den Reiz der Ausstellung aus. Hier das Original-Porzellangeschirr des ehemaligen Cafés Mader am Rathaus (1914 bis 1950), dort die wertvolle Silberdose mit Vergoldung. Sie wurde 1934 zum 100-jährigen Bestehen der Augsburger Goldschmiede Schmedding gefertigt. Die Bandbreite ist so vielfältig wie die vornehmlich privaten Leihgeber. Stücke aus dem unerschöpflichen Arsenal von Paula Faber, den Familien Stammer und Stocker oder dem städtischen Heimatmuseum.

Das Foto zeigt ein kleines Kännchen, das in den Packungen des Kakao-Ersatzgetränks "Blanto" der Firma Strehle aus Günzburg beilag. Foto: Bernhard Weizenegger

Während das Ansehen des Zuckers in der Neuzeit mit einer bewussteren Ernährungsweise und den bekannten Folgen durch übermäßigen Konsum stark gelitten hat, war er im vergangenen Jahrhundert vor allem zu Kriegszeiten ein begehrtes Tauschobjekt. Tatsächlich gab es Zeiten, als Zucker in Dosen weggesperrt wurde, so wertvoll waren die weißen Kristalle. Heute gibt es eine Vielzahl rein pflanzlicher Süßungsmittel, die gesundheitlich wesentlich besser verträglich sind – meist dafür deutlich teurer.

Zu den Exponaten zählen auch Erinnerungsstücke an das ehemalige Café Mader, das einst Porzellangeschirr mit eigenem Logo führte. Foto: Bernhard Weizenegger

Für einen Ausstellungstag bringt der Brauchtumsverein wieder Leben in den Kuhturm. Die Spuren eines Wasserschadens im vergangenen Jahr sind noch an Belüftungslöchern im Erdgeschoss zu erkennen. "Ich bin froh, dass ich nach dieser langen Pause endlich wieder eine Ausstellung machen kann", sagt Monika Stocker. Sie freut sich mit ihren Vereinsmitgliedern auf viele interessierte Besucher am Sonntag.