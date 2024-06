Europawahl in Günzburg nach Hochwasser: Änderung eines Wahllokals

Wegen den Folgen des Hochwassers kann im Kinderhaus Hagenweide nicht gewählt werden. Stattdessen wird es in der Kita Weststadt ein Wahllokal geben.

Am Sonntag, 9. Juni, ist Europawahl. Die Bürger der EU wählen an diesem Tag die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Das Hochwasser der vergangenen Tage in der Region hat Auswirkungen auf die Wahl in Günzburg, denn nicht alle Wahllokale sind in der Großen Kreisstadt von den Wassermassen verschont geblieben. Das vorgesehene Wahllokal im Kinderhaus Hagenweide steht am Sonntag nicht zur Verfügung. Das teilt die Stadt mit. Alle dort registrierten Wähler können ihre Stimme stattdessen in der Kindertagesstätte Weststadt abgeben. Das Gebäude hat die Anschrift Kötzer Weg 50a und ist barrierefrei zugänglich. Alle anderen 14 Wahllokale in Günzburg sind an der jeweils vorgesehenen Örtlichkeit.

„Unsere Mitarbeiter des Bauhofs, unsere Feuerwehr und viele weitere Einsatzkräfte haben in den vergangenen Tagen Großartiges geleistet. Dass in Günzburg trotz der gravierenden Folgen des Hochwassers nur ein Wahllokal nicht zur Verfügung steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Dank des schnellen Handelns unseres Ordnungsamtes können wir mit der Kita Weststadt ein Ersatz-Wahllokal anbieten“, teilt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit. (AZ)