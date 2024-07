Fahrer in Günzburg mit über ein Promille erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Günzburg haben Polizisten einen stark alkoholisierten Fahrer eines Sattelzugs erwischt. Der 54-jährige Fahrer wurde von den Beamten in der Wilhelm-Maybach-Straße kontrolliert, als diese einen starken Alkoholgeruch wahrgenommen haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Der Mann gab daraufhin an, am Vorabend Wein getrunken zu haben. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich einbehalten. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurden der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (AZ)

