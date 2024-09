Fahrraddieb in Günzburg unterwegs

Ein Fahrrad ist am vergangenen Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in Günzburg in der Kornblumenstraße gestohlen worden, gibt die Polizeiinspektion Günzburg bekannt. Das Pedelec sei in einem Fahrradständer abgestellt, aber nicht abgeschlossen gewesen, als es aus dem Grundstück entwendet wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Günzburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)

