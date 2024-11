Familienvater heizt mit Holzkohlegrill im Wohnzimmer

Einen fahrlässigen Fehler gemacht hat ein junger Familienvater am Freitagabend in Günzburg, als er gegen 20.45 Uhr einen Holzkohlegrill zum Heizen einsetzte. Wie die Polizei mitteilt, war im Wohngebäude die Heizungsanlage ausgefallen. Der 28-Jährige nahm deshalb einen Holzkohlegrill in den Wohnräumen in Betrieb. Aufgrund fehlender Sauerstoffzufuhr erlitten die anwesenden Bewohner eine Kohlenmonoxidvergiftung und wurden zur Überwachung in ärztliche Behandlung übergeben. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Holzkohlegrill Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heizung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis