Günzburg

"Völlig losgelöst": So feiert Günzburg das Guntiafest 2024

Guntiafest und Fußball-EM: Am Wochenende herrschte in der Günzburger Altstadt beste Stimmung. In diesem Jahr musste deswegen sogar der Günzburger Stadtturm etwas ins Abseits rücken.

Plus Beim 45. Guntiafest wird ausgelassen gefeiert – erst recht, weil Deutschland gegen Dänemark gewinnt. Gleichzeitig wird an das Hochwasser vor wenigen Wochen erinnert.

Von Peter Wieser

So viele Flachbildschirme hat ein Guntiafest bisher wohl nicht gesehen. An allen Ecken und Enden waren sie aufgestellt, der Stadtturm, das Wahrzeichen der Stadt, musste sich glatt hinter so einem Riesengerät verstecken. Nicht anders sah es auf der Bühne am Schlossplatz aus. Das "völlig schwerelose Schweben", wie es bei der Major-Tom-EM-Hymne heißt, war gar nicht möglich. Zum 45. Mal fand am Wochenende das Guntiafest statt – gutes Essen, beste Stimmung so wie sonst auch, nur eben mit dem 2:0-Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag und dem Einzug ins Viertelfinale. Also quasi das i-Tüpfelchen obendrauf.

Wie immer war der Festzug am Nachmittag beim Bürgermeister-Landmann-Platz zum Marktplatz gestartet, dieses Mal ging es noch ein Stückchen weiter zur Bühne auf dem Schlossplatz. Wie immer angeführt vom Nachtwächter Alfred Stocker des Brauchtumsvereins Günzburg und mit Standarte, dann die Stadtkapelle Günzburg und die Vereine. Seit Jahrzehnten sind das nahezu immer die gleichen und so bunt war der Zug auch wieder am Samstag. Einen besonders großen Applaus erhielten die Kinder des Kindergartens St. Martin, samt Erzieherinnen und Eltern. Lauter fröhliche Gesichter, die noch fröhlicher wurden, als Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig das Guntiafest eröffnete.

