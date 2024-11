Förderverein möbelt Stationszimmer in der Klinik Günzburg auf

Der Förderverein der Klinik Günzburg hat stets ein Herz und offene Ohren, wenn es darum geht, den Arbeitsalltag im Günzburger Kreiskrankenhaus zu verbessern. Das jüngste Beispiel betrifft die Stationen 3 und 4. Dort wurden die Stationszimmer im Wortsinn aufgemöbelt. War es für Station 3 nur die Anschaffung von Sitzauflagen, so musste für Station 4 tiefer in die Tasche gegriffen werden – unter anderem für einen neuen Kaffeevollautomaten, einen Tisch, Stühle sowie einen Ruhesessel. Die Kosten für beide Stationen liegen bei insgesamt knapp unter 2450 Euro. Damit ist das Projekt noch nicht abgeschlossen, versprechen Fördervereinsvorsitzender Dr. Hans Ulrich Sauer und Schatzmeisterin Gudrun Egner. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll es mit anderen Stationen weitergehen – und das stets mit dem Ziel, beispielsweise in den Arbeitspausen Wohlfühlmomente für das Personal bieten zu können. Der neue Kaffeevollautomat im Stationszimmer der Station 4 ist rege in Gebrauch. Darüber freuen sich (von links) Christoph Knab (Pflegedienstleitung), Gudrun Egner (Schatzmeisterin Förderverein), Gudrun Schmidt-Rogowski (Gesundheits- und Krankenpflegerin), Renate Sykora (Stationsleitung), Hans Ulrich Sauer (Vorsitzender Förderverein) und Larissa Stauber (Gesundheits- und Krankenpflegerin). Text/Foto: Till Hofmann/Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

