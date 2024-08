Frage der Woche: Wie fahrradfreundlich ist Günzburg?

Fahrradstadt 2025: Diesen Titel will sich die Stadt Günzburg auf die Fahnen schreiben. Auf dem Weg dahin wurde einiges getan, so gibt es etwa zwei Fahrradabstellanlagen an zentralen Orten in der Stadt, um Räder und E-Bikes vor Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Auch sonst finden Touristen und Radfahrer aus der Region die Radwege gut ausgebaut. Andere vermissen aber beispielsweise Fahrradständer vor Wirtschaften und Geschäften auf dem Marktplatz, wie sich aus einer kleinen Umfrage in der Innenstadt ergab.

Nun wollen wir wissen: Wie fahrradfreundlich finden unsere Leserinnen und Leser die Stadt Günzburg? Wo wäre Luft nach oben? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und senden bis einschließlich Mittwoch, 28. August, eine E-Mail an: redaktion@guenzburger-zeitung.de mit dem Betreff „Frage der Woche“. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir sind gespannt! (AZ)