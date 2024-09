Friedhof, Stadtgeschichte und Kriminelles: Das gibt es bei den Stadtführungen in Günzburg zu erleben

Stadtführungen in Günzburg sind nicht nur was für Touristen - deshalb geht die Saison auch nach den Sommerferien weiter. Diese Führungen stehen im Oktober noch auf dem Plan:

Ein Friedhof erzählt – Die Friedhofsführung: Friedhöfe sind Orte der Trauer, des Nachdenkens und der Besinnung. Sie sind aber auch Stätten, an denen sich Stilepochen, Zeitgeist und Selbstverständnis in Bild und Schrift erhalten. Die Teilnehmer dieser Stadtführung begeben sich mit Guide Helmut Stammer auf eine Zeitreise der stilleren Art und begegnen Namen und Personen aus 200 Jahren Stadtgeschichte. Treffpunkt für die Führung am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr ist an der Friedhofskapelle, Ulmer Straße 62 – 64.

Günzburg und seine Geschichte - Der Klassiker, Version 1: „Jetzt sind wir also bayerisch geworden - wahrscheinlich haben wir es wegen unserer Sünden auch nicht besser verdient!“, so soll der Günzburger Stadtpfarrer Feuchtmayer am Neujahrstag des Jahres 1806 gepredigt haben. An diesem Tag endete die über 500-jährige Zugehörigkeit Günzburgs zu Vorderösterreich. Der französische Kaiser Napoleon I. hatte die Stadt im Zuge der Neuordnung des europäischen Staatensystems dem damals noch jungen Königreich Bayern zugeordnet. Die Führung mit Stadtführer Siegfried Ranz beleuchtet unter anderem den Charme und die Lebensart der Habsburger Zeit in Günzburg. Treffpunkt für den Rundgang am Samstag, 5. Oktober, um 14 Uhr, ist bei der Tourist-Information, Schloßplatz 1.

Günzburg und seine Geschichte - Der Klassiker, Version 2: Ein Stück Österreich mitten in Bayerisch-Schwaben erkunden die Teilnehmer gemeinsam mit Stadtführerin Antje Mühlenbein in der historischen Günzburger Altstadt, die während der 505 Jahre dauernden Herrschaft der Habsburger zum „Klein-Wien“ ausgebaut wurde. Beim Rundgang durch die Große Kreisstadt lernt die Gruppe auch die Frauenkirche des weltberühmten Baumeisters Dominikus Zimmermann kennen. Treffpunkt am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr ist bei der Tourist-Information, Schloßplatz 1. (AZ)

Info: Weitere Informationen sowie Tickets für alle Stadtführungen gibt es unter www.guenzburg-tourismus.de