Für die Weihnachtsdekoration: Stadt Günzburg sucht Christbäume

Alle Jahre wieder: Die Stadtverwaltung Günzburg sucht Christbäume zur Weihnachtsdekoration der Stadt sowie ihrer Stadtteile. Die dicht gewachsenen Nadelbäume sollten acht bis 15 Meter hoch sein. Gartenbesitzer im Umkreis von bis zu zehn Kilometer, die einen Baum spenden möchten, melden sich bitte mit ihren Kontaktdaten und näheren Angaben zum Baum bis zum 4. Oktober im städtischen Kulturamt per E-Mail an stefanie.remmele@forum.guenzburg.de. Die Stadtverwaltung wird sich gegebenenfalls nach Eingang aller Meldungen mit den Gartenbesitzern in Verbindung setzen. (AZ)