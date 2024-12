Garagentor mit Graffiti beschmiert

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, hat eine bislang unbekannte Person ein Garagentor in der Zankerstraße in Günzburg mit Graffiti beschmiert. Durch die Sprühfarbe verklebte das Schloss des Garagentores, wodurch sich dieses nicht mehr öffnen ließ, berichtet die Polizei. Am Tor entstand durch die Sprühfarbe ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

