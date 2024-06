Genussvolle Stadtführung: Wie schmeckt eigentlich Günzburg?

Plus Die Stadtführung zum Probieren wird dieses Jahr erstmals angeboten und war im Nu ausgebucht. Wir haben die Genusstour ausprobiert.

Das Repertoire der Günzburger Stadtführer ist groß. Da werden Kriminalfälle der Vergangenheit erzählt, an Napoleon Bonapartes Aufenthalt erinnert oder die textile Geschichte Günzburgs beleuchtet. Sogar eine Stadtführung mit Schlagzeilen der Günzburger Zeitung gab es schon. Mit der Genusstour "Günzburg zum Probieren" hat sich die Tourist-Info an etwas ganz neues gewagt - und damit große Begeisterung ausgelöst. Die Termine, die dafür dieses Jahr vorgesehen waren, waren ruckzuck ausverkauft. Anlass genug, der Frage nachzugehen: Wie schmeckt Günzburg?

Eine die es wissen muss, ist Gästeführerin Antje Mühlenbein, die diese Tour leitet. Die Tourist-Info, die dieses Jahr 25. Geburtstag feiert, stellt eine riesige Nachfrage nach den Stadtführungen fest. Allein im vergangenen Jahr waren mehr als 3300 Menschen dabei. Längst sind es nicht nur Touristen, die an den Stadtführungen teilnehmen. "Inzwischen sind etwa die Hälfte der Gäste aus der Region", hat die Gästeführerin beobachtet.