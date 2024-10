Geparkte Fahrzeuge in Günzburg angefahren: Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Günzburg ist am Donnerstag zwischen 13.50 Uhr und 14.25 Uhr ein dort geparkter grauer Ford S-Max beschädigt worden. Vermutlich wurde dieser von einem anderen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren, so die Polizei. Der 50-jährigen Geschädigten ist ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstanden.

Am selben Tag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr wurde außerdem ein im Wasserburger Weg geparkter grauer VW Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. An dem Fahrzeug ist ein Schaden über 500 Euro entstanden. Die Unfallverursacher hinterließen jeweils keine Personalien und meldeten den Vorfall auch nicht bei der Polizei. Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)