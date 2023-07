Gewaltiges Feuer zerstört den Heilig-Geist-Kindergarten in Günzburg

Am frühen Samstagmorgen ist in Günzburg der Heilig-Geist-Kindergarten abgebrannt. 110 Feuerwehrkräfte waren vor Ort, doch das Gebäude ist nicht mehr nutzbar.

Ein weißer Schaumteppich quillt aus dem Gebäude des Heilig-Geist-Kindergartens in Günzburg. Insgesamt 110 Feuerwehrkräfte sind am frühen Samstagmorgen im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das seit den frühen Morgenstunden ausgebrochen war. Gegen 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in Bereich der Hölderlinstraße und Am südlichen Burgfrieden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Mülltonne in Vollbrand unter einem Vordach des Kindergartens Heilig-Geist festgestellt. Diese konnte rasch abgelöscht werden, doch durch die Flammen und die Hitzeentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des Gebäudes über.

Am Heilig-Geist Kindergarten in Günzburg brannte am frühen Samstagmorgen eine Mülltonne, die vermutlich einen Großbrand auslöste. Foto: Mario Obeser

Es drang bereits dichter Rauch aus Lüftungsschlitzen an den Gebäudeseiten, da sich die Flammen zwischen der Decke und dem Dachstuhl weiter ausbreiteten. Es handelte sich um ein schwelendes Feuer zwischen der Betondecke und der Dachkonstruktion. Es dauerte einige Zeit bis es den Feuerwehrkräften gelang, das Dach zu öffnen. Da das Blech nur mühsam mit Motorsägen und Einreißhaken entfernt werden konnte, wurden zahlreiche Atemschutzgeräteträger benötigt. Es wurden immer wieder Kräfte nachalarmiert, um den Einsatz zu bewältigen. Drei Drehleiter-Fahrzeuge unterstützten die Löscharbeiten.

"Wir haben schnell gemerkt, dass wir die komplette Dachhaut entfernen müssen, um an die Brandherde zu kommen", berichtet Günzburgs Feuerwehrkommandant Christoph Stammer. Das Feuer fraß sich demnach zwischen Betondecke, Isolierung und Außenhaut durch. Mit Unterstützung von zwei großen Baggern gelang es schließlich bis etwa 10 Uhr, die Blechelemente komplett vom Gebäude abzutragen.

Der Heilig-Geist Kindergarten in Günzburg ist in den frühen Samstagmorgenstunden abgebrannt. Die Ursache könnte eine brennende Mülltonne gewesen sein. Foto: Mario Obeser

"Die Rauchentwicklung war so stark, dass wir über das Landratsamt eine MoWaS-Warnung einleiten mussten", sagt Stammer. Mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) verfügt der Bund über ein leistungsfähiges und hochverfügbares Warn- und Kommunikationssystem, mit dem in kurzer Zeit Radiosender und Warn-Apps für Mobilgeräte über eine Gefahrenlage informiert werden. Da sich der Rauch Richtung Innenstadt ausbreitete, wurden die Anwohner mit Sirenen und der ausgespielten Warnung um kurz nach 5 Uhr aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Diese Warnung wurde am frühen Vormittag wieder aufgehoben.

Eine Bewohnerin rettete die Feuerwehr rechtzeitig aus ihrer Wohnung

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen des BRK Jettingen und der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz vor Ort. In der benachbarten Wohnung im gleichen Gebäude wurde eine Bewohnerin von der Feuerwehr rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte retteten damit ihr Leben. Sie blieb unverletzt. Eine Feuerwehrfrau erlitt beim Einsatz leichte Verletzungen. "Unsere Kollegin wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Wir sind froh darüber, dass nichts Schlimmes passiert ist uns sie schon wieder zuhause ist", sagt Kommandant Christoph Stammer.

Vor dem Heilig-Geist Kindergarten in Günzburg liegen am Samstagvormittag Teile des Dachs, das beim Brand in den frühen Morgenstunden abgetragen werden musste. Foto: Heike Schreiber

Im Einsatz waren 110 Feuerwehrkräfte der Wehren Günzburg, Leipheim, Denzingen, Deffingen, Reisensburg, Kleinkötz, Rettenbach, Ichenhausen, sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreis Günzburg aus Dürrlauingen und die Kreisbrandinspektion Günzburg. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen und den Kriminaldauerdienst (KDD) eingeschaltet. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm wird die weiteren Ermittlungen fortführen. Ob möglicherweise Brandstiftung an der Mülltonne vorliegt, ist bislang noch nicht bekannt. Der Schaden geht in die Millionen, weil das Gebäude nicht mehr nutzbar ist.

Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig richtet Krisenstab ein

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Pfarrer Christoph Wasserrab als Vertreter des Trägers der Einrichtung sind noch während des Einsatzes vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. "Ich bin entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung", sagt Jauernig, der selbst als einer der ersten Kinder die Einrichtung besuchte. Vor 50 Jahren wurde der Heilig-Geist-Kindergarten erbaut. "Damals war es ein hochmodernes und architektonisch revolutionäres Gebäude, in dem bis zum Brand ein gutes pädagogisches Angebot für die Mädchen und Buben geboten wurde", sagt der Oberbürgermeister.

Ein Krisenstab unter der Leitung von Michael Klotz, dem Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg, Pfarrer Christoph Wasserrab und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig wurde bereits eingerichtet. Ziel der kommenden Tage sei es, die Betreuung der Kinder zu organisieren. Die Eltern werden baldmöglichst aktiv informiert und ab Sonntag gibt es eine Hotline, unter der Informationen eingeholt werden können. "Es zeichnet sich eine gute Lösung ab, dass wir die Kinder bis zu den Sommerferien in anderen Räumen betreuen können. Aber das Wichtigste ist, dass beim Brand niemand ernsthaft verletzt wurde. Meinen größten Respekt für alle Einsatzkräfte und die gute Organisation unserer Rettungsdienste, die wieder einmal bewiesen haben, dass es bei uns funktioniert", lobte Gerhard Jauernig.

Die Hotline ist ab Sonntag, 12 Uhr, unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 08221/33090 oder 0151/20448772.