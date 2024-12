Großer Wasserschaden: Eröffnung der Waldbad-Gastronomie verzögert sich

Der neue Gastronomiebereich soll ein Highlight des im Umbau befindlichen Waldbads werden. In wenigen Wochen, am 10. Januar 2025, sollte die ganzjährig zugängliche Gaststätte unter dem Namen „Esstisch bei Joe“ öffnen, doch dieser Termin ist wegen eines unvorhersehbaren Zwischenfalls nicht zu halten. Das teilt die Stadt Günzburg am Montag mit. Ein kurz vor der Eröffnung aufgetretener massiver Wasserschaden im Gastronomietrakt verzögere die Fertigstellung.

„Uns hat dieses Ereignis gerade im Stadium des jetzigen weit fortgeschrittenen Bauzustandes völlig unerwartet getroffen und wir alle sind darüber tief bestürzt“, sagt Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck. Zu Beginn der vergangenen Woche gab es mit Pächter Josef Fritz bereits einen internen Probebetrieb im 55 Plätzen umfassenden Innenraum des Gasthauses, der laut Stadt sehr positiv verlief.

Umso bedauerlicher sei es, dass ein in der Nacht aufgetretener massiver Wasserschaden den gesamten Gastronomietrakt und dessen Räumlichkeiten unter Wasser gesetzt habe. Die genaue Ursache für den Schaden wird derzeit von einem Sachverständigen untersucht, mit dem die Stadtwerke Günzburg in enger Abstimmung stehen. „Für uns sind aktuell weder die zeitlichen Verzögerungen noch der finanzielle Schaden absehbar“, teilt Lothar Böck mit. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis eine solche Prognose vorliegt, so der Stadtwerke-Vorstand.

Vom Schaden verschont geblieben ist der Trakt, in dem sich die neuen Betriebs- und Sanitäranlagen des Waldbads befinden. (AZ)