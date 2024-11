Günzburg, Geschichte und Gänsehautmomente beim Benefizkonzert der Stadtkapelle

Das Forum mit großem und kleinem Saal nahezu ausverkauft, dreimal Standing Ovations an einem Abend: Das schafft nicht jeder. Der Stadtkapelle Günzburg gelang dieses Kunststück am Samstagabend - nicht nur dank ihres großen musikalischen Könnens, sondern auch, weil die Musikerinnen und Musiker es geschafft haben, gefühlt die halbe Stadt unter dem Motto „Günzburger für Günzburger“ zusammenzubringen, um denjenigen zu helfen, die in der Stadt am heftigsten vom Hochwasser im Juni betroffen waren. Ein Abend voller Geschichte und Gänsehautmomente - mit einer Botschaft des Zusammenhalts.

