Günzburger Senioren wählen im Januar ihren Beirat

Die Einbindung der Senioren in das Leben der Gemeinde ist von hoher Bedeutung. Die Fähigkeiten und das Erfahrungswissen der älteren Generation tragen wesentlich zur Bereicherung der Gesellschaft bei. Aufgrund dieser Tatsachen gibt es in Günzburg seit 2010 einen Seniorenbeirat.

Am 29. Januar des kommenden Jahres findet von 14 bis 17 Uhr die Auftaktveranstaltung für die Neuwahl des Gremiums statt. Vom 19. Oktober bis 11. November besteht die Möglichkeit, Wahlvorschläge bei der Stadt Günzburg einzureichen. Alle Senioren ab dem 60. Lebensjahr sind dazu aufgerufen, ihre elfköpfige Vertretung zu wählen. In der Großen Kreisstadt sind dies aktuell 6399 Wahlberechtigte. Wahlberechtigt ist jeder, der das 60. Lebensjahr vollendet, seinen Hauptwohnsitz in Günzburg hat.

Die Wahlvorschläge können mit dem entsprechenden Formular beim Bürger Service Center eingereicht werden. Das Formular ist erhältlich beim Bürger Service Center, der Tourist-Info, beim Kartenvorverkauf im Forum am Hofgarten, der Seniorengemeinschaft Günzburg und auf der Homepage der Stadt Günzburg unter www.guenzburg.de/rathausbuergerservice/seniorenbeirat. Die Zahl der Wahlvorschläge ist auf 50 begrenzt, es entscheidet der Eingang der Wahlvorschläge. Es ist auch möglich, sich selbst vorzuschlagen. (AZ)