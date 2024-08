Günzburger Unternehmer mit viel Tatendrang feiert 80. Geburtstag

Er blickt auf 80 erfüllte, erfolgreiche und ereignisreiche Jahre: Erwin Gröger feierte seinen runden Geburtstag. Sein Unternehmen kennen viele in der Region – zumindest haben die meisten schon einen der über 80 Lastwagen auf den Straßen einmal gesehen. „Rohstoffverwertung Gröger“ ist auf ihnen zu lesen – der Name des Unternehmens, das Erwin Gröger 1970 von seinem Vater, Erwin Gröger Senior, übernommen hat.

1951 hat der Senior mit dem Handel von Eisen und Buntmetallen begonnen, 19 Jahre später übergab er den kleinen, gepachteten Schrottplatz an seinen Junior, der mit der Ausweitung der Geschäfte startete. Dabei immer an seiner Seite ist seine Frau Andrea. Sie unterstützt ihren Mann, wo immer es nötig ist. Jahrelang arbeitet sie im Büro mit und organisiert Familie und Haushalt.

Vom Günzburger Schrottplatz zur Unternehmensgruppe: 80 Millionen Euro Umsatz pro Jahr

Wenn Erwin Gröger in den 90er Jahren nach dem Mauerfall unter der Woche nicht in Günzburg zugange war, arbeitete er in Leipzig – dort war er mit zwei seiner Großcousins und einem ehemaligen Mitarbeiter an einem Schrotthandelsunternehmen beteiligt. Gröger gründete weitere Standbeine: Aus Rohstoffverwertung Gröger Schrott, Metalle, Recycling, CSG Container-Service Günzburg und der L+N Recycling GmbH entsteht die Gröger-Unternehmensgruppe. Eine Vergrößerung der Recyclingflächen auf über 80.000 Quadratmeter und der Einstieg der nächsten Generation gingen damit einher. 2012 übergab Erwin Gröger die Geschäftsführung an seinen Sohn Lars Gröger. Mittlerweile arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 170 Menschen bei der Gröger-Unternehmensgruppe, die einen Umsatz von über 80 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaften.

Auch wenn Erwin Gröger jetzt die Zeit mit seiner Ehefrau, seinen Kindern und Enkelkindern genießt, bleibt der Jubilar aktiv und geht seinen Aufgaben nach. Er bleibt also in Fahrt mit seinem Kangoo Arbeitsmobil und ist für seine Immobilien unterwegs: nach dem Rechten sehen, organisieren und sich um die Vermietung kümmern. Seinen großen Tatendrang schätzen auch seine langjährigen Freunde: Sei es die Squash- oder Sauna-Truppe, der Weißwurst-Treff oder die Donnerstag-Golfer-Truppe – mit Erwin Gröger haben sie immer einen Freund an ihrer Seite, mit dem es nie langweilig wird. (AZ)