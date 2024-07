„Gute Arbeit fällt nicht vom Himmel“: DGB will „Lohnraub stoppen“

„Die Weimarer Republik ist letztlich nicht daran gescheitert, dass zu früh zu viele Nazis, sondern dass zu lange zu wenige Demokraten vorhanden waren“: Mit diese Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker begrüßte die Günzburger DGB-Ortsvorsitzende Helga Springer-Gloning die Gäste des diesjährigen Biergartentreffs des Gewerkschaftsbunds im Biergarten des Gasthofs Rose in Günzburg. Bürgermeisterin Ruth Niemetz und Walter Lasar, in seiner Eigenschaft als Sprecher des „Bündnisses für Demokratie und gegen Hass und Hetze“, zeigten sich in ihrer Grußworten erfreut darüber, dass in der Stadt Günzburg und im Landkreis inzwischen breit gefächerte Bündnisse entstanden sind, die aktiv für demokratische Werte eintreten. Angesichts des Erstarkens von extremistischen Kräfte sei dies auch dringend nötig, so die beiden.

„Gute Arbeit fällt nicht vom Himmel“ war das Thema der Hauptrednerin des Biergartentreffs, Verena Di Pasquale. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern verurteilte die zunehmenden Versuche, Arbeitszeitregelungen auszuhebeln, um die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ausdehnen zu können.

So viel Arbeit wie nie zuvor: DGB will Kampagne starten

Im Gegensatz zum Eindruck den Bundesfinanzminister Christian Linder und die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf erwecken wollen würden, seien in Deutschland 2023 so viele Arbeitsstunden geleistet worden wie noch nie zuvor. Ein Skandal sei, dass rund die Hälfte aller Überstunden nicht entlohnt werden würden. Di Pasquale forderte die Politik auf, diesen Lohnraub von Arbeitgebern endlich zu beenden. Nachdem Gewerkschaften erfreulicherweise entgegen dem Trend steigende Mitgliedszahlen, insbesondere auch bei Jugendlichen verzeichnen können, zeigte sich Di Pasquale überzeugt, dass der DGB beim Kampf für mehr gute Arbeit erfolgreich sein wird.

Sie kündigte an, dass der DGB Bayern das Thema Arbeitszeit in den nächsten Monaten zu einem Schwerpunktthema machen und im Herbst eine entsprechende Kampagne starten werde.

Liedermacher Sepp Raith hat für die musikalische Untermalung beim Treffen gesorgt. Foto: Peter Tschochohei

Der zweite Teil der vom DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning moderierten Veranstaltung gehörte dem Liedermacher Sepp Raith. Der bewies, mit seinen meist humorvollen, zugleich aber tiefsinnigen und inhaltlich treffsicheren Liedern und Texten, warum man ihn auch „ein Urgestein der bayerischen Kleinkunstszene“ nennt. (AZ)