Handgemenge nach Unfall im Günzburger Freizeitpark führt zu Polizeieinsatz

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstagabend zwischen zwei Besuchern in einem Freizeitpark in Günzburg und den dortigen Mitarbeitern. Grund für die Auseinandersetzung war laut Polizeiangaben, dass sich ein 57-Jähriger die Hand in der Sitzsicherung eines Fahrgeschäftes einklemmte. In Folge beleidigte dieser zwei Mitarbeiter und schubste diese unter anderem gegen eine Wand. Auch die 41-jährige Ehefrau des Fahrgastes beteiligte sich an der Auseinandersetzung, beleidigte die Mitarbeiter und schlug mehrmals auf diese ein. Das Sicherheitspersonal des Freizeitparks brachte die Situation unter Kontrolle. Sowohl die Mitarbeiter des Parks als auch die beiden Besucher machten leichtere Verletzungen geltend. Dem Ehepaar wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen die Beteiligten wurden jeweils ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

