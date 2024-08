Handy am Tisch liegen lassen: Dieb greift zu

In einem unbeobachteten Augenblick hat ein Dieb in einem Autohof in Günzburg zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte sich am Samstag ein Mann dort an einem Stehtisch aufgehalten. Als er sich zwischen 16.30 und 17 Uhr einen Kaffee holen wollte, ließ er sein Handy am Stehtisch zurück - um danach festzustellen, dass sein zurückgelassenes Handy entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg, Telefon 08221/9190, zu melden. (AZ)

