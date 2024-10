Herbstmarkt in Günzburg: Das müssen Besucher und Anwohner wissen

Geöffnete Ladengeschäfte und Verkaufsbuden säumen beim Günzburger Herbstmarkt am Sonntag, 13. Oktober, die Straßen und Plätze in der historischen Altstadt in Günzburg. Die Standbetreiber bieten zwischen 10 und 18 Uhr ihre Waren an. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr. Wichtig für Anwohner: Am Marktwochenende müssen sie mit Einschränkungen bei der Zufahrt rechnen.

Ein reichhaltiges Warenangebot empfängt den Besucher: Uhren, Schmuck, Accessoires, Taschen, Lederwaren und Spielwaren ebenso wie Haushaltswaren, Staubsaugerzubehör, Pflanzen, Gewürze oder Lebensmittel werden beim Herbstmarkt angeboten. Rund um den Bgm.-Landmann-Platz gibt es ein Imbiss- und Süßwarenangebot.

Durch die großflächige Verteilung der Marktstände ergeben sich für die Anwohner allerdings eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten. Der Anwohnerverkehr nördlich des Marktplatzes ist über den Kuhberg möglich. Südlich des Marktplatzes ist in der Zeit von 10 bis 19 Uhr kein Anwohnerverkehr möglich, heißt es dazu aus dem Rathaus. (AZ)