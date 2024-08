Heute startet die Kinderspielstadt MiNi-Günzburg

Seit dem vergangenen Dienstag lief auf dem Gelände der Grundschule Süd-Ost in Günzburg der Aufbau für die diesjährige Auflage von „MiNi – die Kinderspielstadt“ auf vollen Touren. Das Team von Kreisjugendring und Kommunaler Jugendarbeit des Landkreises Günzburg bereitet zusammen mit bis zu 15 Helferinnen und Helfern alles vor, damit in den kommenden zwei Wochen jeweils 250 Kinder ein unvergessliches Ferienerlebnis in der Kinderspielstadt haben werden.

Wie in jeder Stadt gibt es auch in der Kinderspielstadt die üblichen Verwaltungsaufgaben, welche beispielsweise im Rathaus, in der Bank oder im Arbeitsamt erledigt werden. Außerdem gibt es auch eine Gastronomie, die für die Verpflegung der MiNi-Bürger mit Snacks oder auch für die Versorgung des Elterncafés zuständig ist.

In der Spielstadt MiNi-Günzburg gibt es wieder viel zu tun

In den eigenen Kreativ- und Umwelt-Werkstätten, der Gärtnerei oder auch der Schreinerei werden viele verschiedene Waren hergestellt, welche dann im MiNi-Kaufhaus wieder zum Verkauf angeboten werden. Es gibt auch andere wichtige Dienstleistungen wie beispielsweise eine Müllabfuhr und eine medizinische Betreuung durch die ausgebildeten MiNi-Helfer sowie ein Medienhaus inklusive Fotostudio, damit alle Bürgerinnen und Bürger informiert sind, was in ihrer Stadt so los ist. Damit alles seine Richtigkeit hat, gibt es in MiNi-Günzburg sogar einen gewählten Bürgermeister samt Stadtrat.

Bei so viel Arbeit und Aufgaben darf natürlich auch die Entspannung nicht zu kurz kommen, dafür sorgt unter anderem das MiNi-Kino, der Kinderkulturtreff oder auch die Wohlfühloase, in der die MiNi-Bürger ihr erarbeitetes MiNi-Geld, die sogenannten „Günzen“ wieder ausgeben können.

Die Kinderspielstadt finden in zwei Runden ab heute mit jeweils 250 Plätzen statt. Beide Wochen sind nach Angaben von Kreisjugendring und Kommunaler Jugendarbeit bereits komplett ausgebucht. (AZ)