Hilfe für Obdachlose

Christine Eichinger aus Dinkelscherben sammelte schon seit Jahren Haushaltsgegenstände und Bekleidung, um sie an Bedürftige weiterzugeben. Als Sicherheitskraft in der Firma ihres Stiefsohnes Daniel Eichinger wird sie in der Arbeitsagentur Günzburg eingesetzt. Dort lernte sie die Mitarbeiterin Frau Stocker kennen, welche in ihrer Freizeit ehrenamtlich im SKM Flohmarktladen zugunsten der Wohnungslosenhilfe und Wärmestube tätig ist. Bei einem Flohmarkt und beim Weihnachtsmarkt 2024 in Ziemetshausen verschenkte Christine Eichinger die Waren an die Besucher, mit der Bitte um eine Spende für Obdachlose. Auf diese Weise wurden die nicht mehr gebrauchten Waren einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt und es wurde ein Betrag von 1350 Euro gespendet. Die Firma Eichinger-Sicherheit und Service GmbH mit Sitz in Königsbrunn und Hauptniederlassung in Friedberg erhöhte mit 650 Euro diesen Betrag auf 2000 Euro. In der Wärmestube kann werktags eine Mahlzeit eingenommen werden, man kann duschen sowie Wäsche waschen. Es gibt auch Hilfe bei der Wohnungssuche oder bei der Erhaltung einer Wohnung. Um jeden einzelnen Cent an die SKM Wärmestube weiterzugeben, hat der Vorsitzende des Heimatvereines Ziemetshausen, Joachim Böck, Christine Eichinger die Lagerung der Waren und den Stand für die Ausstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit großer Freude kann Eichinger der SKM Günzburg einen Betrag von 2000 Euro übergeben. Text: Franz Eichinger/Foto: Schilling

