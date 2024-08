Hinter den Kulissen beim Volksfest: Tickets für Backstage-Tour zu gewinnen

Noch knapp eine Woche, dann ist in Günzburg endlich wieder Volksfestzeit! Am Freitag, 9. August, wird Günzburgs fünfte Jahreszeit feierlich eröffnet, mit dem Festumzug und dem Bieranstich auf dem Gelände am Auweg. Hier drehen sich dann wieder die Fahrgeschäfte, locken die Buden und auch das Feuerwerk wird wieder am Himmel glitzern. Doch wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen des Günzburger Volksfestes aus? Genau das können Leserinnen und Leser unserer Zeitung mit etwas Glück erfahren.

Bis zum 18. August steigt wie berichet die Günzburger Wiesn dieses Jahr, jeden Tag gibt es ein umfangreiches Programm mit viel Musik. Bevor am Montagabend, 12. August, nach Eintritt der Dunkelheit das beliebte Feuerwerk leuchten wird, trifft sich eine Gruppe von Gewinnern von einem Schaustellervertreter und der städtischen Volksfest-Expertin Georgine Fäßler. Gemeinsam erkunden sie an einzelnen Ständen, Schaustellergeschäften und im Festzelt, wie der Festbetrieb so funktioniert.

Ein Blick hinter die Kulissen beim Günzburger Volksfest

Wie wird eine Maß Bier gut eingeschenkt? Wieviel Personal ist im Zelt im Einsatz? Wie funktioniert die Technik der Fahrgeschäfte? Diese und andere Fragen werden bei diesem besonderen Rundgang beantwortet. Dazu gehört auch ein Besuch an Schießstand, an den Imbissbuden wartet sicher auch die ein oder andere kleine Kostprobe. Mutige können natürlich auch gleich in den einzelnen Fahrgeschäften eine Runde fahren - auch dieses Jahr gibt es nämlich wieder neue Geschäfte vor Ort zu entdecken, verrät Fäßler. Am Ende laden Stadt und Festwirt unsere Gewinnerinnen und Gewinner dann zur Brotzeit im Festzelt ein.

Tickets für Tour durch das Volksfest in Günzburg gewinnen

Wer bei unserem exklusiven Rundgang durch das Günzburger Volksfest dabei sein möchte und einen der begehrten Plätze ergattern möchte, hat jetzt die Gelegenheit: Schicken Sie uns bis spätestens Donnerstag, 8. August, 14 Uhr eine Mail mit dem Stichwort „Volksfest“ an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de - und nicht vergessen, Name und Handynummer anzugeben und ob sie einen oder zwei Plätze bei der Backstage-Tour gewinnen möchten.

Wenn mehr Anfragen eingehen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz (AZ)