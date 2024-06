Günzburg

vor 48 Min.

"Hochverrat": Attacke gegen Günzburger Finanzamt-Personal landet vor Gericht

Plus Der Bürger, der den Neu-Ulmer Impf-Arzt beleidigte, muss sich wieder dem Gericht stellen. Diesmal wegen übler Nachrede. Was die Zeugin aus dem Finanzamt schildert.

Von Wolfgang Kahler

Die Mails, die ein 61-Jähriger aus einer Landkreis-Gemeinde an das Günzburger Finanzamt schickte, hatten es in sich. Darin warf er zwei hochrangigen Mitarbeitern der Behörde unter anderem die Anwendung von "Nazigesetzen", Bedrohung, Erpressung, Amtsanmaßung, Terrorisierung, Täuschung und schwerste Rechtsverletzungen vor. Am Donnerstag bekam der mehrfach vorbestrafte Angeklagte dafür die Quittung vom Amtsgericht.

Schon seit 2015 legt sich der 61-Jährige mit dem Finanzamt an, wie die Behörden-Chefin in der Verhandlung als Zeugin aussagte. Hintergrund sind diverse Vollstreckungsmaßnahmen und Pfändungsverfügungen gegen den Mann. Doch die Mails vom September vergangenen Jahres brachten das Fass gewissermaßen zum Überlaufen. In den Anhängen zeigte der Angeklagte die namentlich genannte Behörden-Chefin und einen weiteren leitenden Mitarbeiter beim europäischen Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart sowie bei der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin an. Angeblich würden ihn die Personen seit Monaten bedrohen und nötigen, außerdem Hochverrat begehen, um illegale Zwangsteuern zu erheben. Damit nicht genug, warf der Verfasser den Adressaten schweren Betrug vor, wie Richter Martin Kramer aus den Schreiben zitierte, "derartige Maßnahmen seien laut Gesetz verboten und die Betroffenen nach aktuellem Militärrecht zu verurteilen".

